Глейхенгауз поздравил Косторную с золотом на турнире в Финляндии

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram фотографию и поздравил российскую фигуристку Алену Косторную, которая сегодня, 13 октября, завоевала золото на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy.

16-летняя спортсменка набрала 234,84 балла по сумме двух программ (в произвольной она чисто исполнила два тройных акселя).

— Поздравляю Алену Косторную с победой на своем первом взрослом турнире и с тем, что проявила характер и прыгнула тройной аксель! — написал Глейхенгауз в Instagram. — Поздравляю все нашу команду. Спасибо всем, кто болеет и переживает за нас! Мы всегда чувствуем вашу поддержку!

Косторная выиграла Finlandia Trophy, Туктамышева — вторая