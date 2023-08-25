Глейхенгауз поставил Загитовой новую программу

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую программу для олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Глейхенгауз в соцсетях показал отрывок программы.На видео они вместе с фигуристкой катаются под африканско-азиатские мотивы. В руках у Загитовой — широкие синие ленты.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.