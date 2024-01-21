Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:14

Галлямов прокомментировал поражение от команды Козловского на чемпионате России по прыжкам

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Александр Галлямов подвел итоги чемпионата России по прыжкам, который проходил в Москве.

Команда Галлямова набрала 330,06 балла и уступила команде Дмитрия Козловского (382,95 балла).

«Вся интрига развязалась в последнем раунде. Довольно сложно предугадать, кто как прыгнет каскад из пяти прыжков. Приятный турнир, быть капитаном – большая честь. Было неприятно, что тяжелое падение вышло у Лены Костылевой, надеюсь, у нее все будет хорошо.

Иногда были непонятные моменты с регламентом, но вовремя подсказал Александр Коган», – сказал Галлямов.

В решающем пятом раунде за команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78 балла), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79). Костылева получила низкие баллы из-за двух падений.

Фигурное катание
0
Читайте также
Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Козловский — о победе на чемпионате России по прыжкам: «Это редкость, когда борьба идет до последнего»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости