Фролова вышла на лед в образе Царевны-Лебедь на турнире по шоу-программам «Русский вызов»
Появилось видео выступления Анны Фроловой на турнире по шоу-программам «Русский вызов».
18-летняя фигуристка воплотила на льду образ Царевны-Лебедь, взяв в основу своего показательного номера оперу Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Фролова является серебряным призером Всероссийской спартакиады 2024 года, а также бронзовым призером юношеских Олимпийских игр (2020).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.
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