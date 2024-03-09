Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

9 марта, 18:52

Фролова вышла на лед в образе Царевны-Лебедь на турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Появилось видео выступления Анны Фроловой на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

18-летняя фигуристка воплотила на льду образ Царевны-Лебедь, взяв в основу своего показательного номера оперу Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Фролова является серебряным призером Всероссийской спартакиады 2024 года, а также бронзовым призером юношеских Олимпийских игр (2020).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.

Фигурное катание
Анна Фролова
1
0
Читайте также
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жданова и Бабаев-Смирнов выступили с номером про русские свадебные гуляния на турнире по шоу-программам

Степанова и Букин показали номер про ожившие статуи на турнире по шоу-программам
Новости
RSS RSS
Все новости