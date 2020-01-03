Французская фигуристка провалила допинг-тестирование. В ее крови обнаружен кокаин

Французская фигуристка Лорин Лекавелье не прошла тестирование на допинг, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Французской федерации ледовых видов спорта.

Отмечается, что в крови фигуристки был обнаружен кокаин. В прошлом сезоне Лекавелье заняла пятое место на чемпионате Европы и 15-е — на чемпионате мира. В этом сезоне 23-летняя француженка не принимала участия в соревнованиях.