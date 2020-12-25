Фигурное катание выходит на новый уровень

Бренд топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть» стал официальным партнером чемпионата России по фигурному катанию и поддержал команду Этери Тутберидзе — TutberidzeTeam.

Фигурное катание по популярности в России бьет все рекорды. Так, в ноябре один из этапов Кубка России показал на Первом канале более высокий ТВ-рейтинг, чем матч футбольной сборной России в Лиге наций. Невероятно популярно и шоу «Ледниковый период», которое привлекает все больше новой аудитории к фигурному катанию.

Болельщики обращают внимание на противостояния не только фигуристов, но и тренеров и их команд. Крупные бренды стали рассматривать в качестве партнеров не только отдельных спортсменов или, например, турниры, но и отдельные школы, как в случае с G-Drive и TutberidzeTeam.

Штаб Тутберидзе подготовил двух олимпийских чемпионок — Юлию Липницкую и Алину Загитову, а также вице-чемпионку Олимпиады Евгению Медведеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили. Воспитанницы Тутберидзе неоднократно выигрывали золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы, чемпионатов мира, турниров Гран-при среди взрослых и юниоров.

— TeamTutberidze — команда-лидер в фигурном катании, одна из лучших в мире, — отмечает Яна Белякова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти». — Наши ценности совпадают, ведь драйв, лидерство и энергия — это то, что стремится воплощать G-Drive, поэтому мы поддерживаем спорт, хотим, чтобы им интересовались и занимались как можно больше людей. Благодаря таким талантливым фигуристкам и тренерам TeamTutberidze популярность женского фигурного катания растет и среди детей, и среди взрослых, и мы рады, что помогаем команде служить примером и вдохновителем для всех.

В штаб Тутберидзе входят два тренера — хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер, занимающийся постановкой техники, — Сергей Дудаков. Ученицы группы регулярно исполняют на соревнованиях элементы ультра-си — тройные аксели и четверные прыжки.

Александра Трусова, которая ранее тренировалась в группе Тутберидзе, первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Элизабет Турсынбаева, которая и сейчас тренируется у Тутберидзе, стала первой взрослой фигуристкой в истории, исполнившей четверной сальхов на официальных соревнованиях.

На этапе Гран-При в Лас-Вегасе Анна Щербакова исполнила в произвольной программе два четверных лутца, один из них в каскаде с тройным тулупом, и стала первой одиночницей и вторым фигуристом в мире после Натана Чена, кто смог исполнить два четверных лутца в одной программе.

Из учениц Тутберидзе на чемпионате России в Челябинске выступят: действующая чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы-2020 Анна Щербакова, действующая чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, вице-чемпионка мира среди юниоров Дарья Усачева, бронзовый призер этапа Гран-при Франции среди юниорок-2019/20, бронзовый призер двух этапов Кубка России-2020 Майя Хромых.

Украшением соревнований 27 декабря станут новогодние показательные выступления, в которых помимо остальных фигуристок TeamTutberidze примет участие вице-чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы и мира Евгения Медведева.