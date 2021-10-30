Туктамышева: «До сегодняшнего утра не была уверена, что смогу конкурировать»
06:48
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление после короткой программы на «Гран-при» Канады.
«Я довольна своей короткой программой, потому что мое тело было недовольно выполнением некоторых элементов! Было трудно также из-за недостатка сна. Я довольна, надеюсь, завтра показать хороше выступление.
У меня была большая пауза с предыдущего выступления, длинный перелет. До сегодняшнего утра не была уверена, что смогу конкурировать. Не могла общаться с другими спортсменами. Это очень трудно», — сказала Туктамышева.
Фигуристка исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип. Фигуристка получила за свой прокат 81,24 балла.
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