Туктамышева: «До сегодняшнего утра не была уверена, что смогу конкурировать»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление после короткой программы на «Гран-при» Канады.

«Я довольна своей короткой программой, потому что мое тело было недовольно выполнением некоторых элементов! Было трудно также из-за недостатка сна. Я довольна, надеюсь, завтра показать хороше выступление.

У меня была большая пауза с предыдущего выступления, длинный перелет. До сегодняшнего утра не была уверена, что смогу конкурировать. Не могла общаться с другими спортсменами. Это очень трудно», — сказала Туктамышева.

Фигуристка исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип. Фигуристка получила за свой прокат 81,24 балла.