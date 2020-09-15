Фигуристы из Грузии, Белоруссии и Азербайджана смогут выступить на «Гран-при» в Москве

Тренирующиеся на территории России спортсмены из Грузии, Белоруссии и Азербайджана получат возможность выступить на московском этапе «Гран-при», информирует ТАСС.

— Могут участвовать иностранные фигуристы, но все нужно будет решать заранее — это турнир с ограниченным количеством участников, — сказал вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник. — В нем смогут принять участие спортсмены, которые тренируются в нашей стране, из Грузии, Белоруссии, Азербайджана. Возможно, кто-то сможет приехать и из-за рубежа, но ситуация с перелетами пока еще не до конца понятна.

Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20-22 ноября.