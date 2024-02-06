Фигурист Гончаров — о выступлении против родного брата: «Не смотрим прокаты друг друга»

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров прокомментировали свое выступление в ритм-танце на первенстве России в Саранске. Кроме того, Гончаров поделился эмоциями от выступления на одном турнире с младшим братом Глебом Гончаровым, который с Анной Румак располагается на предварительном четвертом месте.

«На наш взгляд, прокат был нормальный в плане эмоций и раскрытия образов. Насчет чистоты исполнения — есть куда расти. Волнение никто не отменял. Для нас первенство России — это главный старт сезона, так что важно здесь показать хорошие прокаты. В спорте всегда высокая конкуренция, и это нас мотивирует», — сказала Щербакова.

«Защищать титул, наверное, чуть сложнее. В прошлый раз от нас никто ничего не ожидал, а тут уже нужно подтверждать свой уровень. Цели у нас всегда самые высокие, первое место одно. Выступление с братом? Мы не смотрим прокаты друг друга, но всегда поддерживаем. Прежде всего мы братья, и конкуренция не сказывается на наших братских отношениях», — добавил Гончаров.

За прокат дуэт набрал балла и занимает промежуточное первое место перед выходом на лед третьей разминки участников. Произвольные танцы пары продемонстрируют 8 февраля.