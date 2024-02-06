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Сегодня, 19:29

Базылюк победила в короткой программе на первенстве России среди юниорок

Руслан Минаев
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Маргарита Базылюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Маргарита Базылюк стала победительницей короткой программы на первенстве России среди юниорок. Турнир проходит в Саранске.

Ученица Этери Тутберидзе набрала 74,30 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова — 73,50 балла. Третьей стала София Дзепка — 70,75.

Произвольная программа пройдет 7 февраля.

Первенство России среди юниоров

Саранск

Юниорки

Короткая программа

1. Маргарита Базылюк — 74,30

2. Алиса Двоеглазова — 73,50

3. София Дзепка — 70,75

Фигурное катание
Маргарита Базылюк
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