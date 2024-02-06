Базылюк победила в короткой программе на первенстве России среди юниорок
Маргарита Базылюк стала победительницей короткой программы на первенстве России среди юниорок. Турнир проходит в Саранске.
Ученица Этери Тутберидзе набрала 74,30 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова — 73,50 балла. Третьей стала София Дзепка — 70,75.
Произвольная программа пройдет 7 февраля.
Первенство России среди юниоров
Саранск
Юниорки
Короткая программа
1. Маргарита Базылюк — 74,30
2. Алиса Двоеглазова — 73,50
3. София Дзепка — 70,75
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