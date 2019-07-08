Фигуристке Шаботовой, рассказавшей о правильном допинге, разрешили выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил российской фигуристке Анастасии Шаботовой представлять Украину, следует из документов на официальном сайте организации.

В январе 13-летняя Шаботова в ходе прямого эфира с болельщиками в Instagram заявила, что для выступлений на стабильном уровне необходимо "выпить много правильного допинга". Она добавила, что фигуристки, занимающиеся на катке "Хрустальный", также его употребляют.

Позже Шаботова назвала свои слова глупостью, однако РУСАДА не оставила их без внимания. Организация провела расследование и выяснила, что фигуристка не проходила образовательные семинары или онлайн-курсы по антидопинговой работе.

Шаботова – победитель и призер этапов Кубка России, тренируется у Светланы Пановой в спортивной школе "Снежные барсы".