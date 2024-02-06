Фигуристка Тутберидзе Двоеглазова заявила, что выступает на первенстве России с проблемами со здоровьем

Фигуристка Алиса Двоеглазова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, прокомментировала свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске, а также поделилась подробностями о подготовке к этому турниру.

Ранее спортсменка пропустила из-за проблем со здоровьем чемпионат России по прыжкам.

«Лучший результат сезона среди всех девочек? Знаете, я прежде всего стремлюсь смотреть на себя, сравнивать с собой на прошлых соревнованиях. Вот, к примеру, наконец-то получилось набрать за технику 40 баллов. Натаскивали долго короткую, второй сезон ее катаю.

Я усердно готовилась после Кубка Первого канала среди юниоров к прыжковому турниру, хотела там поучаствовать, но, к сожалению, не смогла там быть. Чуть-чуть пришлось даже приостановить тренировки на небольшой промежуток времени, что в итоге, может, и сыграло в плюс.

Раньше я была в чуть более лучшей форме, немного эта ситуация сбила меня. Хотя, с другой стороны, сложись все иначе, может, я бы и перегорела. Сейчас здоровье немножечко тревожит, но стараюсь об этом не думать. Обо всех трудностях, через которые я прошла, знают только родные.

Первенство России — это самый важный старт в сезоне. Здесь самое главное — не волноваться, волнение только мешает. Нужно собрать голову, отключить ее и дать волю телу. Оно все знает, моя цель — сделать максимум. В плане прыжкового контента немного себя ограничивала, работала над второй оценкой. Хотела усложнить контент, но что-то пошло не так. Так что буду катать то, что и катала ранее», — сказала Двоеглазова.

Спортсменка набрала 73,50 балла и занимает промежуточное первое место.