Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:48

На построенной два года назад за 5,5 миллиарда рублей арене в Саранске выгорает видеокуб

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Видеокуб на «Огарев-Арене».
Фото «СЭ»

В Саранске во вторник, 6 февраля, стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят на открытой в 2022 году «Огарев-Арене».

Объект строили на протяжении 11 лет, несколько раз откладывая завершение работы над проектом и увеличивая смету. Итоговый бюджет составил более чем 5,5 миллиарда рублей.

При этом спустя два года на объекте уже проявляются существенные недочеты. Самыми заметными стали проблемы с видеокубом, на котором выгорели несколько пикселей. Кроме того, куб периодически неверно отображает цвета, а картинка отстает от фактической.

В Саранске также работает «Ледовый дворец», открытый в 2007 году.

&laquo;Огарев-Арена&raquo;. Трибуны в Саранске на первенстве России заполнили студенты и школьники
4
1
Читайте также
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В ДНР сообщили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком
Игрок «Вашингтона» Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трибуны в Саранске на первенстве России заполнили студенты и школьники

Фигуристка Тутберидзе Двоеглазова заявила, что выступает на первенстве России с проблемами со здоровьем
Новости
RSS RSS
Все новости