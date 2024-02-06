На построенной два года назад за 5,5 миллиарда рублей арене в Саранске выгорает видеокуб

В Саранске во вторник, 6 февраля, стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования проходят на открытой в 2022 году «Огарев-Арене».

Объект строили на протяжении 11 лет, несколько раз откладывая завершение работы над проектом и увеличивая смету. Итоговый бюджет составил более чем 5,5 миллиарда рублей.

При этом спустя два года на объекте уже проявляются существенные недочеты. Самыми заметными стали проблемы с видеокубом, на котором выгорели несколько пикселей. Кроме того, куб периодически неверно отображает цвета, а картинка отстает от фактической.

В Саранске также работает «Ледовый дворец», открытый в 2007 году.