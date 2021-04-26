Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о сложностях из-за перехода в коммерческую школу и недостатке поддержки со стороны петербургской федерации. 20-летняя Константинова представляет Санкт-Петербург, но последний сезон каталась в Москве.

«На момент ухода из «Ангелов Плющенко» я уже думала, что если хочу вернуть позиции, мне нужна привычная система бюджетной государственной школы, где четкое расписание. Я всегда каталась в Петербурге, и в коммерческой школе в другом городе столкнулась со многими проблемами, которые пришлось решать в одиночку — бумаги, неоплата сборов. И заниматься этой бюрократией, когда ты действующий спортсмен, не очень просто. Конкретный пример — у меня был просрочен медицинский допуск, а город не сказал. Приходилось быстро ездить между городами.

Непонятно, почему сборники Петербурга ездят на сборы, получают все условия, а ко мне относятся так, будто я вдруг прекратила существование. То есть, когда представители федерации звонят моему тренеру и говорят: «А чего она катается-то? Пусть в балет идет»… Я не спрашивала и не хотела слышать это мнение. Я много лет приносила городу результаты, а при первом же спаде меня предпочли забыть», — сказала Константинова.

(Дмитрий Кузнецов)

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