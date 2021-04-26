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Камила Валиева: «Мне 15 лет, и мне кажется, что я еще этого не осознаю»

22:12
Камила Валиева. Фото Instagram
Камила Валиева. Фото Instagram
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала, как провела день рождения.

«Мне 15 лет, и мне кажется, что я еще этого не осознаю, ведь для спортсмена это возраст.

Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто сегодня скрасил мой день своими поздравлениями.

Неожиданно сегодня утром мы уехали гулять по Самарканду. За один день побывали в нескольких исторических местах и поднялись на вершину минарета.

Вернувшись домой без ног, я поняла, что это первый день рождения в моей памяти, который я провела не в ледовом дворце», — написала Валиева в Instagram.

 

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