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Фигуристка Константинова — о смене спортивного гражданства: «Федерация никогда не даст добро на мой переход в другую сборную»

06:00
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» высказалась о конкуренции в женском одиночном катании и том, как она относится к выступлениям за другую страну.

— Если смотреть общую картину — у нас же есть топ и есть сотни фигуристок, у которых шансов попасть в сборную крайне мало, даже у крепких середняков. В такой ситуации что делать? Менять страну?

— Это кажется логичным решением. Но объективно всем ясно, что наша федерация никогда не даст добро на мой переход.

— Почему?

— Не знаю, если честно. Я выступала на чемпионатах мира, Европы, поэтому. Но меня саму не прельщает идея сидеть карантин. Я и не особо задумывалась о таком переходе, потому что мне нужны старты, а кроме России ни одна страна мира их сейчас дать не может. И старты не типа побеждаешь при одном участнике, а с конкурентной средой. Я могу бороться в такой среде. Как показал чемпионат мира, не обязательно иметь пять четверных прыжков, чтобы выигрывать. Можно не иметь ни одного. А командный чемпионат мира показал, что можно даже без самых сложных каскадов быть в топе.

— Получается, ультра-си уже не так нужно?

— Сейчас, может, и не нужно, но для общего развития точно стоит учить. Потому что те юниорки, делая сейчас много четверных, тем самым гарантируют, что к моему возрасту они один — два прыжка сохранят.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Станиславы Константиновой читайте на сайте «СЭ»

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