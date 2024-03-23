Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования пострадавшим в «Крокусе»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

«ФФККР выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим в результате шокирующего и чудовищного теракта в Москве, в «Крокус-холле», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пресс-служба организации отметила, что всероссийские соревнования «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова», запланированные на 24-26 марта, отменены.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»