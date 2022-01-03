Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Лайшев допустил уход фигуриста группы Тутберидзе к Плющенко

11:22
Егор Рухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Егор Рухин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» объяснил участие фигуриста группы Этери Тутберидзе Егора Рухина в новогоднем шоу «Щелкунчик» Евгения Плющенко.

«Означает ли это, что штаб Этери Тутберидзе в нем не нуждается? Нет, это означает, что у нас свобода действий. Если парень может заработать, то зачем отказываться. Да, может, он и перейдет к Плющенко, а, может, и нет. Евгений предложил ему учавствовать. Сегодня дефицит денег, ребята зарабатывают в таком молодом возрасте. Хорошо, что Плющенко предоставляет такую возможность. Егора не объявили после шоу? Ну просто забыли», — сказал Лайшев «СЭ».

17-летний российский фигурист Егор Рухин исполнил роль в новогоднем шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Москве.

Неделю назад на чемпионате России Рухина выводила на прокаты команда Этери Тутберидзе. Фигурист занял последнее 18-е место на турнире с результатом 184,95 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора
Читайте также
Кола: польза и вред для организма человека
Россиянам рассказали об оплате за работу в выходные и праздничные дни
4
1
Реклама