Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой

Олимпийский чемпион в командном турнире Дмитрий Соловьев рассказал об отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Пара вместе выступает в шоу «Ледниковый период».

— То, что между нами — абсолютно профессиональное, — цитирует «Собеседник» Дмитрия Соловьева.

— Но ваши взгляды, эмоции! Со стороны все видится иначе...

— Мы — актеры, мы должны играть. Я и Ольга — на одной волне, может, поэтому у людей создается определенное впечатление о нас.

— Но согласитесь, на проекте часто у партнеров завязываются отношения.

— И что? У Ольги свои отношения, у меня свои. У нас обоих совершенно другая жизнь за пределами льда. На льду же мы — единое целое.