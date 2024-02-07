Фигурист Автушенко рассказал об изменениях в работе штаба Плющенко

Фигурист Максим Автушенко прокомментировал свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске и рассказал об изменениях в работе штаба «Ангелов Плющенко», где тренируется спортсмен.

«Я полностью доволен своим прокатом, сделал все запланированные элементы в хорошем качестве, к прыжкам точно вопросов нет. Вращения, скольжение — вторая оценка, нужно доработать. Была цель сделать работу высококачественно, и я ее выполнил. Баллы — показатель цели.

Последние несколько недель оттачивали элементы программы, чтобы не путаться. Больше всего работаю с Алексеем Захарченко. Недавно в тренерский штаб добавилась Наталья Линичук, мы много отрабатываем с ней. Нравится работать с ней, у нее нестандартные упражнения, это мне нравится.

Разговоров с Плющенко и Рудковской не было. Собирался исключительно сам, сам выходил, сам делал. Все было спокойно, я все рассчитал. В первый раз было волнительно, потом понял, как эта система работает, изучил себя. Стал более опытным спортсменом.

Как настроиться на старты? Математика, решаю задачи, примеры. Идешь на разминку, считаешь, и все. Математика — везде, и с помощью нее можно все сделать. Когда катаю программы, уже не считаю», — сказал Автушенко.

По сумме двух программ Автушенко набрал 225,63 балла и занял восьмое место.