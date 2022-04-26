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26 апреля, 16:47

Кацалапов: «Россия — великая спортивная держава, у нас работают самые лучшие тренеры»

Кацалапов заявил, что российские спортсмены продолжат ставить новые рекорды
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Российский фигурист Никита Кацалапов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские спортсмены продолжат ставить новые рекорды и покорять новые вершины.

«От лица всех спортсменов хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку, за то, что верите в нас, за ваш огромный вклад в Россию. Россия — великая спортивная держава, у нас работают самые лучшие тренеры и специалисты. Мы продолжим ставить новые рекорды и покорять новые вершины. Спасибо вам большое», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине Кацалапов вместе с Викторией Синициной завоевал серебро в танцах на льду. Также дуэт в составе сборной России выиграл золото в командном турнире.

Источник: https://tass.ru/sport/14481045
Владимир Путин
Никита Кацалапов
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