Российский фигурист Никита Кацалапов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российские спортсмены продолжат ставить новые рекорды и покорять новые вершины.

«От лица всех спортсменов хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку, за то, что верите в нас, за ваш огромный вклад в Россию. Россия — великая спортивная держава, у нас работают самые лучшие тренеры и специалисты. Мы продолжим ставить новые рекорды и покорять новые вершины. Спасибо вам большое», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине Кацалапов вместе с Викторией Синициной завоевал серебро в танцах на льду. Также дуэт в составе сборной России выиграл золото в командном турнире.