Фигурист Морозов рассказал, какие показательные номера покажет его пара в следующем сезоне

Российский фигурист Владимир Морозов рассказал, что они с Евгенией Тарасовой будут чередовать показательные номера в сезоне-2022/23.

«В конце сезона у нас было два новых показательных — под песню «Сансара» и на музыку Рахманинова, оба мы катаем сейчас в туре. Какой из них люди будут видеть в новом сезоне после соревнований, зависит от настроения, будем чередовать. Нравятся оба номера, они абсолютно разные по стилю, поэтому и катать будем оба», — приводит ТАСС слова Морозова.

Номер под песню Басты «Сансара» для Морозова и Тарасовой поставил хореограф Даниил Глейхенгауз, а Илья Авербух создал для пары программу на музыку Сергея Рахманинова.

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) фигуристы стали серебряными призерами в парном катании.