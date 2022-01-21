Фигурист Ковалев рассказал, что его сбил с толку результат соперников, который объявили на арене

Бронзовый призер первенства России среди юниоров Артем Ковалев прокомментировал свой прокат произвольной программы на турнире в Саранске.

«Рад, что я попал в тройку, — это хорошо. Но вопрос, как решит федерация, кого отправлять на первенство мира, кого нет. В любом случае нужно ждать их решения. Сегодня я не справился с нервами, понимаю, что это не оправдание, но получилось, что получилось. Проблем при подготовке не было, выходил вчера очень спокойно. Понимал, что с хорошей произвольной можно побороться и за первое место. Отыграть свои позиции, как получилось у Максима Белявского. На произвольную выходил, зная, что ребята откатали очень плохо. Понимал, что надо откатать на 142 балла, а на чемпионате России у меня был 161 балл без одного элемента. И чисто теоретически это можно спокойно делать. Я никогда не настраивал себя на это, хотел все чисто сделать — а там уже как поставят.

Обычно я катаю без нервов, но сегодня было напряжно. Достаточно тяжело настраивался, хотя вчера катался спокойно. В свое удовольствие, кайфанул от проката. Был стресс, и задачей было перебороть его. Ребята, которые говорят, что затыкают уши, не знают баллов — это ерунда. Все равно человек слышит, и чаще всего после произвольной. После короткой — без разницы. Я откатал и пошел отдыхать. Мне было по барабану, если честно. Сегодня я знал, что мало получили соперники, и увидел на кубе необходимую мне сумму для лидерства на кубе. Когда смотрел на время. Это не расслабило меня, но не думать об этих оценках не мог. Возможно, стоило упростить прокат, и после первого прыжка я думал, что делать. Идти на сальхов или нет. Я был уверен, что сделаю его, и поэтому рискнул», — приводит слова Ковалева корреспондент «СЭ».

Фигурист занял третье место, упав с четверного тулупа и сальхова (225.65). Первым стал Илья Яблоков, второй — Николай Угожаев.