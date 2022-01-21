Ученица Плющенко Титова изображает на льду героиню Киры Найтли из фильма «Пираты Карибского моря»

Фигуристка Софья Титова, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко» у Евгения Плющенко, прокомментировала свое выступление на первенстве России в Саранске, а также рассказала об идее своей хореографической постановки.

«Перевесила неудача на тройном акселя. На тренировках каскад получался. Делаю стабильно, но сейчас переволновалась. Это мой первый серьезный турнир. С самого утра после тренировки все было хорошо, сейчас, после разминки переволновалась. Мне нравится моя произвольная, быть пираткой. Смотрела прокаты Хавьера Фернандеса, фильмы тоже смотрела. Мне нравится героиня Киры Найтли, я хочу быть, как она. Стать королевой пиратов. Короткая мне тоже нравится. Правда я не знаю, что такое телефонная будка, никогда не ждала у телефонного автомата очереди», — сказала Титова.

Отметим, что Кира Найтли в «Пиратах Карибского моря» играла Элизабет Суонн.