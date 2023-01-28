Дмитрий Козловский: «Нам хочется получить уже не просто абстрактные разговоры. Мы хотим получить уже готовые решения»

Фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в паре с Александрой Бойоковой, оценил их короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга.

— Не очень прокат, но всякое бывает, рано или поздно такие прокаты случаются, пусть они случатся здесь, а не на более важных турнирах. Были проблемы с элементами, но по физическому состоянию, по катанию мне понравилось. После Кубка Первого канала осталась усталость и физическая, и эмоциональная, но чувствуем мы себя прилично.

Смотрели ли чемпионат Европы? Нет. Вы поймите, я не видел картинку, но последние Европы мысли выигрывали с баллами за 230, наши коллеги выиграли вообще под 240, а сейчас набирают около 200.

МОК собирается вернуть россиян? Нам хочется получить уже не просто абстрактные разговоры и какие-то мысли, мы хотим получить уже готовые решения. И надеемся, что в пользу всех наших очень талантливых спортсменов, — сказал Козловский.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.