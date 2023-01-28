Мишина и Галлямов рассказали, как решили вставить лутц в короткую программу

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как решили вставить лутц в короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга.

Галлямов: Для нас упал груз с плеч, мы хотели показать лутц и все-таки сделали его. Несмотря на то, что на шестиминутной разминке он неважным образом выглядел. Но, к счастью, нам удалось собраться уже в прокате. Если кто помнит, мы говорили про лутц в течение нескольких лет. Мы его исполняли как раз здесь на соревнованиях, это был 2019 год, первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Но это было в произвольной. Потом были немножко другие задачи и цели, но в этот раз мы решились на смелый эксперимент. Нам пришлось перекроить половину программы для этого, переставить элементы. Для нас это было немножко непривычно, особенно подкрутка третьим элементом. Но когда мы на это пошли, то Александр Смирнов сказал, что у него подкрутка в произвольной шла шестым или далее позднее. И ничего, он делал, а у нас она всего лишь третья. Нам тем более нужно ее исполнять, у нас нет другого выхода. Сегодня мы очень довольны нашим прокатом, наконец, удалось закрыть тот самый гештальт.

Мишина: Еще нашей маленькой победой является то, что между соревнованиями было меньше недели. Но мы смогли, успели переделать программу. Такой промежуток между соревнованиями у нас в карьере уже был, но не было такого, чтобы с изменениями в программе.

Галлямов: Обычно у нас перерыв две недели плюс-минус, неделя — непривычно, но для нас это тоже опыт на будущее.

Мишина: Перенос финала «Гран-при России» в Питер, мы, конечно, обрадовались. Во-первых, не нужно никуда ехать. Во-вторых, мы очень любим выступать в Петербурге, могут прийти все наши друзья, родители, атмосфера дома как-то помогает и поддерживает.

Галлямов: Как только сказал бабушке, маме и папе, что финал «Гран-при» пройдет в Петербурге, моя семья очень сильно обрадовалась. Очень хочу, чтобы они пришли. Надеюсь, что сегодня удалось порадовать — и Настины родители и родственники рады, и мои. Очень рады, что удалось сегодня сделать такой праздник.