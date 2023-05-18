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Сегодня, 19:22

Сроки трансферного окна в российском фигурном катании увеличены на две недели

Мария Гусева
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Александра Бойкова. Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщил, что исполком организации изменил длительность и сроки трансферного окна для фигуристов.

Ранее переходы в российском фигурном катании были разрешены с 1 по 31 мая.

«Трансферное окно на следующий сезон будет открыто с 15 апреля до 1 июня, — цитирует ТАСС Когана. — Все, что касается переходов кандидатов в сборные команды страны, то все обсуждавшиеся переходы согласованы».

В сезоне-2022/23 Александра Степанова и Иван Букин перешли от тренеров Александра Свинина и Ирины Жук в группу Александра Жулина. Также в группу Жулина от Дениса Самохина перешли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из группы Тамары Москвиной перешли в группу Этери Тутберидзе.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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