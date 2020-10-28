«Федерация внесла коррективы». Траньков рассказал об изменениях правил отбора на чемпионат России

Тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Максим Траньков рассказал о том, что его подопечным удастся поучаствовать в двух оставшихся этапах Кубка России, несмотря на ранее принятый федерацией регламент, в котором говорилось о разведении первых номеров сборной.

Поскольку Александра Бойкова и Дмитрий Козловский также пока не поучаствовали ни в одном этапе, двум лучшим парам страны придется провести оба турнира вместе.

— Если правильно понимаю, вы должны выступить на четвертом — пятом этапах Кубка России, но по регламенту вы не должны пересечься с теми же Бойковой и Козловским. Или уже решено, что можно заявляться?

— Естественно, мы разговаривали на эту тему с федерацией. Произошли форс-мажорные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса. Они будут учитываться для первых номеров сборной. Если чемпион Европы Козловский заболел коронавирусом и не может выступить на одном из этапов, ему что теперь, пропускать чемпионат России из-за этого?

— То есть федерация не против изменения условий?

— Да, федерация внесла какие-то коррективы. Наверное, изначально это неправильно было продумано. Нужно было учитывать варианты. По нам это сильнее всего ударило, по Тарасовой и Морозову в парном катании. Потому что пришлось форсировать события, возвращаться в Россию, болеть коронавирусом... Всего этого можно было избежать, если бы были другие опции. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Транькова — на сайте «СЭ»