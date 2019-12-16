Фанаты фигурного катания требуют отстранить Тарасову от комментаторской работы

Поклонники российского фигурного катания создали в интернете петицию, в которой предложили отстранить от работы на телевидении заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

— Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишний субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости.

Также призываю руководство телеканалов и в частности Первого канала пригласить в качестве комментаторов новые и профессиональные лица в виде Инны Гончаренко, Юлии Липницкой, Елены Ильиных или Максима Транькова (для каждого из видов фигурного катания) в качестве со-ведущих Александра Гришина.

Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ.

Почему фигуристы и их тренерские штабы, которые тратят круглые сутки на работу со спортсменами и достигают таких результатов, впоследствии награждаются таким сопровождением на крупнейших международных турнирах? Вам самим не стыдно?

Для всех других людей: я считаю, что все начинается с нас самих и нам пора сменить ситуацию в фигурном катании. Если мы не сможем повлиять на ситуацию сразу, я призываю вас не смотреть трансляцию Первого канала с данной ведущей, и начать можно уже с чемпионата России, — говорится в петиции на сайте Change.org.

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