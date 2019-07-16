Евгения Медведева: "Раньше каток был работой, сейчас чувствую себя, как дома"

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей адаптации в Канаде. По словам спортсменки, он привыкла ко всему только сейчас.

– В прошлом сезоне было тяжело как в физическом плане, так и в психологическом, – цитирует Медведеву официальный сайт ICU. – Было довольно трудно адаптироваться к новым условиям. Хотя сначала я думала, что будет не особо трудно. Но только сейчас я ко всему привыкла. Теперь в "Крикет-клабе" я чувствую себя полностью комфортно, даже как дома. Такое ощущение, что я тут всю жизнь занимаюсь.

Я мечтала об этом всю жизнь. Хотела приходить на тренировки и чувствовать себя как дома. Здесь уютно и хочется возвращаться снова. Раньше каток был для меня просто местом работы. Когда было тяжело, то каток для меня становился местом напряженной работы. "Крикет-клаб" же ассоциируется с работой, которая тебе нравится. Здесь ты делаешь все только для себя.