Евгения Медведева: «Чувствую себя комфортно, привыкаю к моим идеальным тренерам»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева довольна работой под руководством Брайана Орсера. Накануне она показала короткую программу на турнире Autumn Classic International в Оквилле. Россиянка занимает второе место (75,14), лидирует Рика Кихира из Японии (78,18).

— Сейчас я чувствую себя почти так же комфортно, как два года назад, как 3-4 года назад, — цитирует Olympic channel Медведеву. — Я привыкаю к изменениям в жизни и начала работать так, как хотела бы. Я не чувствую в своей жизни ничего странного, привыкаю к месту, к катку, к моим идеальным тренерам. Мы просто движемся вперед.

Я выступила хорошо. Не могу сказать, что я счастлива или опечалена. На данный момент я довольна. Но главный старт будет завтра, так что готовлюсь завтрашнему дню.