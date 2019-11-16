Евгений Рукавицын: «Алиев провел этап «Гран-при» в Москве на подъеме»

Тренер Евгений Рукавицын отметил, что фигурист Дмитрий Алиев, завоевавший серебро московского этапа «Гран-при», весь турнир провел на эмоциональном и физическом подъеме.

- Я был уверен в ученике на 100 процентов, но первые два элемента, конечно, немножко подкосили, — цитирует «РИА Новости» Рукавицына. — Но сомнений в последующих элементах у меня не было. Я доволен, что Дима перекроил программу в связи с незапланированными тройными лутцем и тулупом в начале и сделал два прекрасных четверных тулупа. Много разных вариантов контрольных прокатов мы «проигрывали» на тот случай, если вместо четверного лутца он делает тройной, и так что Дима был готов к тому, что в конце будут легкие изменения. Он действовал по наработанной схеме, и сейчас, конечно, жалко, что он не сделал вместо «вылетевшего» тройного лутца флип.

?Но в любом случае тот факт, что спортсмен меняет программу по ходу и делает элементы уверенно, говорит о том, что он в хорошей форме. Собственно, это я наблюдал на протяжении всего турнира — что он на хорошем эмоциональном и физическом подъеме.