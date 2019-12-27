Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает серьезным поступком решение фигуристки Евгении Медведевой продолжить выступление на чемпионате России после того, как у нее сломались коньки.

— Ботинки ломаются, это нормально — сам ломал, так что никакого нонсенса, — цитирует Плющенко ТАСС. — Такое бывает, никто от этого не застрахован. Тут еще вопрос, в каком месте он сломался, обычно это происходит на изгибе, где располагается косточка щиколотки — сложно держать выезды с прыжков, толкаться. Но для спортсмена это сложная история, и решение Евгении все-таки выступать на чемпионате России — настоящий поступок.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 26 по 29 декабря в Красноярске. Короткая программа у женщин начнется сегодня в 15.30 по московскому времени.