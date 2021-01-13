Евгений Плющенко прокомментировал уход Константиновой из своей академии

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» подтвердил уход фигуристки Станиславы Константиновой из школы и объяснил решение особенностями тренировочного процесса в группе Александра Волкова.

— Да, Станислава ушла из группы Волкова и из академии. Мы хорошо разошлись, все нормально. Я не вдавался, не лез в их работу [Волкова и Константиновой]. Саша Волков — сильный, грамотный специалист, он руководит тренировочным процессом. Да, они приняли такое решение. Поработали сезон, может быть, Стасе хочется взять какую-то новую планку для себя, привлечь новых тренеров. Искренне желаю ей удачи. Льда стало меньше? Опять же, определяет тренировочный процесс Волков. Его группа осталась в Москве по причине того, что кому-то неудобно ездить в Подмосковье — школы, семьи. Большинство фигуристов, примерно 80 процентов, переехали на мой личный каток в Горки. Лед у нас есть, время есть. Конечно, я всех приглашал. Группа Волкова решила остаться в «Спорт Тайм» на Лобачевского, где раньше мы все тренировались, они перейдут сразу на мой второй каток в Москве, который сейчас строится.

(Дмитрий Кузнецов)