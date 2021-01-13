От Плющенко ушла фигуристка, которая обыгрывала Загитову и Медведеву. Что случилось с Константиновой?

Одна из самых перспективных российских фигуристок так и не реализовала себя и теперь на грани завершения карьеры.

Одна из самых известных фигуристок страны Станислава Константинова покинула академию «Ангелы Плющенко», где тренировалась в группе Александра Волкова. 20-летняя спортсменка была участницей чемпионатов мира и Европы, а в свое время Татьяна Тарасова ставила Станиславу по таланту выше, чем Александру Трусову. Но реализовать потенциал ей постоянно мешали проблемы со стабильностью, из-за которых она решилась прошлой весной на кардинальные перемены и смену катка. Вот только и в команде Евгения Плющенко у Константиновой получилось неважно и теперь вообще не до конца ясно, увидим мы на льду Станиславу или нет.

Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Причина — организационные сложности

Удивляет момент, в который фигуристка принимает решение о прекращении сотрудничества. Всего неделю назад она выступала в шоу Плющенко, где заменила заболевшую Аделину Сотникову. Приглашение в шоу помогло Станиславе в плане финансов: спортсменка не входит в список сборной, поэтому ей не платят зарплату и не покрывают оперативные расходы. Кроме того, несмотря на спортивные неудачи, визуально Константинова у Волкова преобразилась в лучшую сторону. Она теперь лучше показывает свои преимущества и умело скрывает свои недостатки. Специалисты положительно оценивают и ее хореографические качества: постановщик Мартин Дажене смогла найти новые интересные образы для харизматичной фигуристки. При этом Станислава и так всегда славилась хорошей презентацией, скольжением и катанием.

Изменился и подход в тренерской работе, а также условия для занятий. В Петербурге Константинова занималась на общем катке, а Волкову Плющенко выделил собственный каток. Кроме того, Плющенко обеспечивал академию всем необходимым. Если три года назад Анастасия Тараканова жаловалась на нестандартного размера каток, то теперь с точки зрения инфраструктуры «Ангелы Плющенко» наверняка в топе лучших школ России.

Тем не менее, именно административные сложности Станислава выделяет как ключевые в решении сменить каток. «Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными», — заявила Константинова в интервью Sport24.

Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ранее из группы Волкова ушла Рябова — по схожим причинам

Здесь надо отметить, что Константинова покидает группу Волкова следом за другой сильной фигуристкой из команды Александра — Екатерины Рябовой. Москвичка, выступающая за Азербайджан, долгое время была флагманом всей академии Плющенко, но в последнее время о ней мало вспоминали. Понятное дело, после приглашения Алены Косторной и Александры Трусовой интерес к Рябовой естественным образом угас.

В то же время и решение Екатерины сменить тренера выглядит тоже логичным. Она привыкла к лидирующей роли и повышенному вниманию, а теперь оказалась на третьих-четвертых ролях на своем катке. При этом официальные причины Рябова и Константинова называют крайне схожие — организационные сложности, неудобные условия для тренировок.

«Расстались мы нормально, Катя нас поблагодарила и сказала, что будет тренироваться с родителями, — говорил Волков в интервью «Р-Спорту». — Понять ее можно. Если будут возобновлены соревнования, на которых она сможет выступить, то она быстро наберет форму. Но никаких разговоров на тему нового сотрудничества мы не вели. А смысл, когда никто ничего не знает?».

Волков рассказал о том, что группа Плющенко переехала на новый каток в подмосковные Горки (на закрытую тренировочную базу с коттеджами, которую накануне показала в соцсетях Яна Рудковская), а его группа осталась в Москве, на катке по улице Лобачевского. Только вряд ли ключевым в решении прекратить сотрудничество стало то, что Рябову с Волковым обделили коттеджем и оставили в Москве. Вряд ли на тренировки в лесу Екатерина и рассчитывала, а каток на Лобачевского ранее ее вполне устраивал. Как и Константинову — во всех своих интервью спортсменки высказывались о формате работы и условиях в «Ангелах Плющенко» с Волковым только положительно.

Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Константинова потеряла прежнее значение для Плющенко

Так что же изменилось и почему группа Александра стремительно разваливается? Со стороны все выглядит так, что случилась смена приоритетов, и Константинова с Рябовой потеряли свое прежнее значение для Плющенко. Когда Евгений только начинал работать над проектом своей собственной академии ему очень нужны были истории успеха и яркие имена. Звезды первой величины поначалу не очень охотно шли к нему. Известна история о неудачной попытке пригласить Алину Загитову, звали и других спортсменок «Хрустального» и других школ. Но к Плющенко на тот момент относились со скепсисом — конкурировать новичку с той же Этери Тутберидзе и ее непоколебимым авторитетом было тяжело.

Поэтому Евгений звал тех, у кого карьера шла под откос — кто был на грани того, чтобы завершить со спортом, у кого были конфликты с предыдущим специалистом, либо финансовые трудности. Константинова до перехода к Волкову практически всю сознательную карьеру тренировалась у Валентины Чеботаревой. Отношения в группе были практически семейные, но результатов не было. С каждым годом ситуация становилась все более критической, поэтому проект с «Ангелами Плющенко» был для Станиславы, возможно, последней возможностью вернуться в элиту.

Плющенко же получал фигуристку сборной России (на тот момент), участницу чемпионатов Европы и мира. Недавно обыгрывавшую на ЧР Алину Загитову и Евгению Медведеву! Не самый мощный, но крепкий PR ход. Другое дело, что совсем скоро появились Трусова и Косторная и роль Константиновой как лица школы выглядела уже не так убедительно. Под вопросом и условия, на которых занималась Константинова у Волкова. Известно, что в начале сотрудничества она ничего не платила «Ангелам Плющенко». Но не изменилась ли ситуация со сменой диспозиции?

Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Под вопросом теперь и будущее Волкова в «Ангелах Плющенко»

К тому же ряд источников «СЭ» сообщают, что отношения между Волковым и Плющенко в последнее время не самые простые. Со стороны все выглядит так, что Евгений сейчас делает ставку на Сергея Розанова и именно его видит самым перспективным тренером своей школы. С Волковым же у него некая внутренняя конкуренция. Показательный момент был на последних стартах, где Плющенко, Розанов и Дмитрий Михайлов стояли вместе, а Волков — отдельно от коллег по академии. Далеко идущих выводов из этого делать не стоит, но и совсем оставлять без внимания тоже.

Поэтому для Плющенко уход Константиновой точно проблемой не станет. Вопрос только в будущем Волкова и Станиславы. Первый за короткое время потерял двух сильных спортсменов и под вопросом теперь вся его работа в команде Плющенко. Вторая же теперь хоть и заявляет о планах продолжить кататься, но вариантов для серьезной реанимации карьеры у нее практически не остается. Сложно себе представить кто возьмется за такую задачу, разве что Елена Буянова в ЦСКА? Либо же придется вернуться к Чеботаревой, но здесь вопрос в личных отношениях между ними. Согласно ряду источников, уходила от Валентины Станислава тяжело. Хотя после возвращения Медведевой к Тутберидзе уже ничему не стоит удивляться.