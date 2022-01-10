«Это правда было трудно». Волосожар высказалась о победе в шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар подвела итоги шоу «Ледниковый период». Она стала победительницей проекта в паре с актером Федором Федотовым.

«Да! Ура! Теперь можно радоваться официально: мы с Федей выиграли в этом сезоне «Ледникового периода»! Осознание, что все закончилось, наверное, приходит только сейчас. Это правда было трудно, особенно под конец, но безумно увлекательно!

Я думала, что пройдет время и сформулирую красивый пост, где поделюсь впечатлениями, эмоциями. Но вчера мы с Максом смотрели финальный выпуск, и он получился такой душевный и волнительный, будто снова перенеслась туда, на лед. И поняла, что весь проект таким и был: волнительным, с падениями и подъемами, но такой душевный! Столько потрясающих людей он собирает вместе, конечно.

Спасибо в тысячный раз всем нашим наставникам, всем, кто делает «Ледниковый», от тех персонала до операторов. Вы даже не представляете сколько работы за кадром. Спасибо Федору, который до самого конца был мне надежным и верным партнером на льду! Спасибо моей любимой семье и команде, которые всегда на моей стороне.

И спасибо огромное вам, потому что ваша поддержка по-настоящему бесценна! После каждого проката я читала все ваши сообщения, и они невероятно вдохновляли. Благодаря вам в том числе мы с Федей и взяли этот приз. Осталось ногу починить и все вообще будет идеально. Не теряйте меня, выйду на связь, через день-другой после операции», — написала Волосожар в Instagram.

Во время одного из номеров Волосожар травмировала колено. Фигуристка сообщила, что у нее обнаружили разрыв мениска, но она решила продолжить участие в шоу.

В финале пара получила девять очков от жюри и шесть очков от зрителей. За победу Волосожар и Федотов получили один миллион рублей.