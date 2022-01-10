«Загитова увела у Медведевой парня». Фанаты жестко критикуют фигуристку за видео с Милохиным

В TikTok появилось совместное видео популярного блогера Дани Милохина и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Напомним, что Милохин принял участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Там он выступал в паре с другой известной фигуристкой — Евгенией Медведевой. А Загитова была соведущей шоу.

В комментариях это видео вызвало бурю негодования среди фанатов.

Gtfs: «Отобрала у Жени парня...»

dushka350: «Отобрала у Жени абсолютно все».

umpalumpapop5041: «Тот момент, когда под постом Жени все пишут о Жене, а под постом Алины все так же пишут про Женю».

squirrels: «Я подумала, почему Женя такая красивая, а потом поняла, что это не Женя».

Джонатан: «Наконец сумела привлечь хоть немного его внимания...»

Krasova Natalia: «Та самая Женя: отошла и тихо курит в сторонке».

люблю Валю: «Не думала, что это скажу, но Женя лучше».

dyg5bc58casv: Ну дождалась Загитова, когда и ей внимание уделит Милохин. Евгения лучшая.

Nastya: «Мне показалось, что это Бузова».