«Загитова увела у Медведевой парня». Фанаты жестко критикуют фигуристку за видео с Милохиным
В TikTok появилось совместное видео популярного блогера Дани Милохина и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Напомним, что Милохин принял участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Там он выступал в паре с другой известной фигуристкой — Евгенией Медведевой. А Загитова была соведущей шоу.
В комментариях это видео вызвало бурю негодования среди фанатов.
Gtfs: «Отобрала у Жени парня...»
dushka350: «Отобрала у Жени абсолютно все».
umpalumpapop5041: «Тот момент, когда под постом Жени все пишут о Жене, а под постом Алины все так же пишут про Женю».
squirrels: «Я подумала, почему Женя такая красивая, а потом поняла, что это не Женя».
Джонатан: «Наконец сумела привлечь хоть немного его внимания...»
Krasova Natalia: «Та самая Женя: отошла и тихо курит в сторонке».
люблю Валю: «Не думала, что это скажу, но Женя лучше».
dyg5bc58casv: Ну дождалась Загитова, когда и ей внимание уделит Милохин. Евгения лучшая.
Nastya: «Мне показалось, что это Бузова».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю