"Это полный бред. Их никто не отпустит". Жулин - о возможности смены гражданства российскими фигуристками

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что считает бредом возможную смену гражданства ведущими российскими фигуристками. Он добавил, что сами спортсменки не захотят ничего менять в своей карьере.

- Это полный бред. Во-первых, никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову, - приводит слова Жулина RT. - Во-вторых, в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU), после смены спортивного гражданства нужно пропускать год. Даже если бы все было проще, никто не стал бы ничего менять. Конечно, сами они на это не пойдут. У них сильная страна и прекрасная федерация. Это обычные соревнования, на которых нужно доказывать свое превосходство.

Напомним, в минувшем сезоне Загитова завоевала золото на чемпионате мира в японской Сайтаме, Медведева - бронзу. Туктамышева в составе сборной России стала третьей на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Все о фигурном катании - здесь