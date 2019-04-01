Этери Тутберидзе – о допинг-тесте Загитовой: "Она сдавала анализы в течение 5 часов. Тебе держат баночку"

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире передачи "Первого канала" "Познер" рассказала о случае, когда ее ученица и чемпионка мира Алина Загитова​ сдавала допинг-тест в течение 8 часов на турнире в японском Сайтаме.

– Я абсолютно согласна, что не было никакого политического подтекста в том, что Загитову держали до пяти утра на допинг-тесте. Необходимо сдавать не менее 100 миллиграммов анализа, но после стресса ей не удалось сдать такое количество. Спортсменам желательно кушать фрукты и пить воду. Алина не стала этого делать. Баночку держишь не ты, а тебе ее держат, надо же еще расслабиться, – сказала Тутберидзе.

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