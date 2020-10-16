Произвольная программа среди женщин на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве стала самой рейтинговой спортивной трансляцией прошлой недели, информирует Mediascope. Эфир проходил на Первом канале.

Прокаты женщин на этапе в Москве посмотрели 2 066 400 человек среди аудитории 4+. Второе место в топе трансляций Лиги наций между Россией и Турцией (1:1). Игру посмотрело 1 776 100 человек.

Тройку самых популярных спортивных эфиров недели замкнула трансляция короткой программы Кубка России у женщин, которую посмотрели 1 652 000 человек.