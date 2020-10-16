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Этап Кубка России по фигурному катанию в Москве посмотрело больше телезрителей, чем матч Россия — Турция

11:11
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Произвольная программа среди женщин на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве стала самой рейтинговой спортивной трансляцией прошлой недели, информирует Mediascope. Эфир проходил на Первом канале.

Прокаты женщин на этапе в Москве посмотрели 2 066 400 человек среди аудитории 4+. Второе место в топе трансляций Лиги наций между Россией и Турцией (1:1). Игру посмотрело 1 776 100 человек.

Тройку самых популярных спортивных эфиров недели замкнула трансляция короткой программы Кубка России у женщин, которую посмотрели 1 652 000 человек.

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