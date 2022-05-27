Этап Гран-при в Казани пройдет в старом советском дворце спорта

Вице-президент Федерации фигурного катания Республики Татарстан и член тренерского совета Федерации фигурного катания России Евгений Безменов в интервью «СЭ» рассказал о планах проведения казанского этапа «Гран-при России».

«По моей информации соревнования будут, как и раньше, в Дворце спорта. Для нас это привычная уже, удобная арена. Для Кубка России ее вполне достаточно, еще ведь не известно будут у нас звезды или нет. Кто приедет к нам, пока не знаем. Так что арены на 3500 человек должно хватить, мы рассчитываем. Понятно, что в этот раз сборники к нам будут ездить, теперь Кубок России в новом статусе, но нам важно увидеть на местном льду Камилу Валиеву и Евгению Тарасову. Будем просить ФФКР посодействовать в этом вопросе», — сказал Безменов.

В пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан подтвердили информацию о том, что турнир «Идель-2022-казанский этап Гран-при России» пройдет в старом «Дворце спорта-Спорт Сарае» на 3500 зрителей. Дворец построен в середине 70-х. Сейчас она проходит косметический ремонт, который обещают завершить к осени. Соревнования в Казани запланированы на 4-6 ноября.

Отметим, что ранее гендиректор ФФКР Александр Коган объявлял, что этапы «Гран-при России» пройдут на аренах клубов КХЛ. В Казани действует «Татнефть Арена» на 10000 зрителей, которую использовали для ледовых шоу.