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Сегодня, 13:47

ФФККР опубликовала календарь соревнований по фигурному катанию в сезоне-2022/23

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала календарь соревнований в сезоне-2022/23.

Гран-При России пройдет в шесть этапов:

1 этап: Москва (21-23 октября)

2 этап: Сочи (28-30 октября)

3 этап: Казань (4-6 ноября)

4 этап: Москва (11-13 ноября)

5 этап: Самара (18-20 ноября)

6 этап: Пермь (25-27 ноября)

Финал «Гран-при» пройдет в Сочи с 3 по 5 марта.

Прыжковый турнир должен пройти с 3 по 4 декабря 2022 года. А Кубок Первого канала запланирован на 21-22 января 2023 года.

Источник: https://www.fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/kalendar-osnovnykh-vserossijskikh-i-mezhdunarodnykh-sorevnovanij-v-sezone-2021-2022-gg-2
Фигурное катание
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