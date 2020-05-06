Еще одна ученица Тутберидзе ушла к Плющенко

11-летняя Вероника Жилина и ее сестра Алена вместе переходят в группу Сергея Розанова в академии Евгения Плющенко, сообщил источник «СЭ», знакомый с ситуацией. Вероника Жилина становится третьим за день человеком из группы Тутберидзе, кто перешел из «Хрустального» в школу Плющенко, после фигуристки Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова.

Вероника Жилина — действующая победительница первенства России в старшем возрасте, в прошлом году выиграла первенство в младшем возрасте, а также участвовала в финале шоу «Ледниковый период. Дети». В ее арсенале — четверной тулуп, сальхов и тройной аксель. 15 мая фигуристке исполнится 12 лет.

Алене Жилиной 10 лет, она занималась фигурным катанием в Архангельской области. Ее достижения скромнее, личный рекорд составляет 153,33 балла. Жилина выиграла последнее первенство России с результатом 265,79 (208,17 по сумме двух программ без дисциплины «элементы»)

По иронии судьбы видео с тройным акселем Вероники Жилиной было последним на странице команды Тутберидзе в Instagram перед закрытием катков на карантин. (Дмитрий Кузнецов)