Еще одна фигуристка ушла к Плющенко. Опубликован список всех переходов в Москве

На официальном сайте Федерации фигурного катания Москвы появилось постановление президиума, в котором говорится об утверждении переходов между школами, которые состоялись в текущее межсезонье.

Всего прописку этой весной сменили 13 спортсменов. В их числе Александра Трусова и Вероника Жилина, которые перебрались из «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко». Теперь эти трансферы официально утверждены. Также переход осуществила танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин (из балашихинского «Олимпийца» в «Самбо-70»), Алена Канышева (в обратном направлении), Артур Дмитриев отправится из УОР №4 в школу «Воробьевы горы», которая известна работой с парами Нины Мозер.

Еще один заметный трансфер, о котором не было известно ранее публично — переход ученицы Сергея Давыдова Софьи Муравьевой в академию Плющенко. В прошедшем сезоне Софья пробовала себя в «Хрустальном», но неудачно. (Дмитрий Кузнецов)

Полный список переходов можно посмотреть здесь