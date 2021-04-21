Эрик Редфорд и Ванесса Джеймс будут выступать в паре за Канаду

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира канадец Эрик Рэдфорд вернулся в фигурное катание с новой партнершей — француженкой Ванессой Джеймс. Об этом сообщает Skate Canada.

В новом сезоне 36-летний Рэдфорд и 33-летняя Джеймс будут тренироваться в Квебеке под руководством Джули Маркотт. Пара будет представлять Канаду на международных соревнованиях.

Редфорд, ранее выступавший в паре с Меган Дюамель, завершил карьеру после сезона-2017/18. Джеймс каталась в паре с Морганом Сипре, который подозревается в сексуальных домогательствах, совершенных в 2017 году по отношению к 13-летней девочке.