Чемпионка мира Щербакова рассказала о характере Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка мира 2021 года и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова в эфире Первого канала рассказала о взаимоотношениях со своим тренером Этери Тутберидзе.

«Перед этими стартами мы не так много времени с ней разговаривали, старались каждую минуту использовать грамотно, тренироваться, чтобы успеть улучшиться и в этот небольшой промежуток времени, поэтому просто работали, — подчеркнула Щербакова. — А так она спокойно общается.



Тутберидзе требовательная, потому что ей нужен результат, чтобы мы показали, что можем, выдали максимум. Иногда мы сами не знаем на что способны на самом деле, она пытается нас мотивировать, хочет нам самого лучшего. Тренеры каждый день вкладывают огромную работу в нас, а мы уже показываем эту работу, которую они проделали, на льду.



Но медаль, несмотря на то, что много людей участвует в моих тренировках, я выигрываю для себя. Благодарна за всем, кто на тренировках и после них мне помогает, и родителям, и тренерам, всем. Но катаюсь и выигрываю медали для себя».

(Рустам Имамов)