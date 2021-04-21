Фигуристке Константиновой не засчитали три прыжка из четырех на турнире в Петербурге

Фигуристка Станислава Константинова провалила короткую программу на турнире на призы федерации Санкт-Петербурга, который проходит на этой неделе в академии СШОР.

20-летняя Константинова считалась фавориткой турнира после снятия Софьи Самодуровой, Анастасии Гуляковой и Ксении Синицыной — но в итоге заняла лишь 11-е место среди 12 участниц.

Экс-фигуристка сборной России, участница чемпионатов мира и Европы набрала лишь 48,03 балла — на чемпионате России абсолютно худшим был результат 50,27. Подопечная Виктории Буцаевой, которая пришла к тренеру несколько месяцев назад, сделала «бабочку» на лутце, каскад двойной флип + двойной тулуп и «бабочку» на акселе. Поскольку одинарные прыжки и каскады 2+2 в короткой программе недопустимы, Константиновой засчитали только один прыжок — двойной флип.

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Последний раз результат хуже Константинова показывала еще до юниорского уровня, в «новисах» — на турнире Dragon Trophy в феврале 2014 года в Любляне. Тогда она выиграла короткую программу с 43,92 балла, но в ней не требовался седьмой элемент — хореографическая последовательность.