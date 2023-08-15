Энберт: «В новом сезоне будет сложная борьба между штабами Тутберидзе и Москвиной»

Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о противостоянии тренеров Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной в новом сезоне.

«У Этери Георгиевны и ее штаба была только одна пара, которая к ним перешла, но на Олимпиаде она стала лучшей среди российских дуэтов. Исходя из этого, можно ожидать, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые перешли к Тутберидзе перед этим сезоном, привнесут в свое катание что-то новое и тоже смогут бороться за лидерские позиции.

Но не стоит забывать, что Тамара Николаевна Москвина, от которой они ушли, — это специалист высочайшего уровня в парном катании, и у нее на счету множество олимпийских чемпионов. Так что борьба будет очень сложной — и между тренерскими штабами, и между парами Бойковой и Козловского и Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — приводит слова Энберта «Газета.ru».