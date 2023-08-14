Энберт: «Надеюсь, мы увидим Щербакову на ближайших этапах «Гран-при России»

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что ожидает увидеть на соревнованиях в новом сезоне Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.

«У Анны была болезнь, но сейчас она вернулась к тренировкам. Надеюсь, никаких осложнений у нее не будет и она продолжит подготовку, и мы увидим Анну если не на открытых прокатах, то на каких-то ближайших этапах «Гран-при». Хотелось бы увидеть всех — и Аню, и Камилу Валиеву, а Александру Трусову, и других спортсменов, но сложно представить, что они решат. Спорт — это действительно сложная штука: травмы, болезни, мотивация...» — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

В предстоящем сезоне серия турниров «Гран-при России» по фигурному катанию для взрослых спортсменов будет состоять из шести этапов, для юниоров — из семи. Чемпионат России планируется провести в Челябинске.