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14 августа, 23:57

Энберт: «Надеюсь, мы увидим Щербакову на ближайших этапах «Гран-при России»

Алина Савинова
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Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что ожидает увидеть на соревнованиях в новом сезоне Анну Щербакову, Александру Трусову и Камилу Валиеву.

«У Анны была болезнь, но сейчас она вернулась к тренировкам. Надеюсь, никаких осложнений у нее не будет и она продолжит подготовку, и мы увидим Анну если не на открытых прокатах, то на каких-то ближайших этапах «Гран-при». Хотелось бы увидеть всех — и Аню, и Камилу Валиеву, а Александру Трусову, и других спортсменов, но сложно представить, что они решат. Спорт — это действительно сложная штука: травмы, болезни, мотивация...» — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

В предстоящем сезоне серия турниров «Гран-при России» по фигурному катанию для взрослых спортсменов будет состоять из шести этапов, для юниоров — из семи. Чемпионат России планируется провести в Челябинске.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/14/21072206.shtml
Фигурное катание
Александр Энберт
Анна Щербакова
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