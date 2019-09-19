Елизавета Туктамышева: «Заболела из-за сквозняка, не из-за раздевания»

Одна из самых популярных фигуристок России Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» назвала бредом информацию о том, что простудилась из-за номера с раздеванием.

— В прошлом году ваш показательный номер с раздеванием стал суперхитом. В этом году ждать от вас чего-то особенного?

— Постараемся, но пока я не определилась с музыкой. Плюс очень ответственный сезон — хочется сделаться максимум для соревновательных выступлений. Самая приятная похвала за него? Была польщена, когда в «Вечернем Урганте» обратили внимание и вставили кусочек номера в программу.

— Почему с вами приключилась та роковая простуда, которая переросла в воспаление легких перед чемпионатом России? Ваши недоброжелатели даже во всем обвинять ваше раздевание в показательном номере...

— Это полный бред, если бы причина была в этом, то я бы заболела еще после первого старта, а не после пятого выхода в нем. Люди же выступают в сетке, открытых костюмах и никто их не обвиняет ни в чем.

Просто в микст-зоне на арене, где проходил Финал «Гран-при» был сквозняк, думаю, что это повлияло. С начала сезона я была в хорошей форме и скорее всего иммунитет не выдержал. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой